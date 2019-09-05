В Саранске в ДТП с участием двух иномарок пострадал 60-летний мужчина

В Саранске произошло ДТП с участием двух иномарок, в результате которого пострадал 60-летний мужчина.

Указанное происшествие произошло днём 4 сентября на территории Ленинского района города. На пересечении улиц Попова и Серадзской 19-летний парень, находившийся за рулем автомобиля марки «Тойота», не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Рено», по причине чего транспортные средства столкнулись.

60-летний водитель «Рено» доставлялся в ГБУЗ РМ МРЦКБ. После оказания необходимой медицинской помощи мужчина был отпущен домой.

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Источник: гибдд.рф