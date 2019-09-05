В Саранске неизвестный мотоциклист сбил ребенка на пешеходном переходе

В Саранске неизвестный мотоциклист сбил 8-летнего мальчика на пешеходном переходе.

ДТП произошло вечером 4 сентября в Пролетарском районе города. Возле дома №89, расположенного по адресу – проспект 60 лет Октября, неизвестный гражданин, управлявший мотоциклом, марку которого пока что не удалось установить, совершил наезд на 8-летнего мальчика, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавший доставлялся в ГБУЗ РМ «ДРКБ №1». От госпитализации ребенок отказался.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось о том, что в Саранске в ДТП с участием двух иномарок пострадал 60-летний мужчина.

Источник: гибдд.рф