В Саранске 36-летний водитель иномарки сбил 80-летнюю пенсионерку

В Саранске 80-летняя пенсионерка попала под колёса иномарки.

Указанное происшествие произошло вечером 4 сентября. Возле дома №9, который расположен по адресу – улица Семашко, 36-летний мужчина, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Киа-Рио», во время движения задним ходом совершил наезд на 80-летнюю пенсионерку, шедшую по дворовой территории.

Пострадавшая была доставлена в ГБУЗ РМ «МРЦКБ». После оказания необходимой медицинской помощи пенсионерка была отпущена домой.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф