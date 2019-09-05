В Мордовии разыскивается парень, подозреваемый в краже жевательных резинок

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов разыскивают молодого человека, который подозревается в краже около 150 упаковок жевательных резинок.

18 августа текущего года неизвестный гражданин похитил с прилавка сетевого магазина, расположенного на территории посёлка Зубова Поляна, 148 упаковок жевательных резинок. Приблизительный возраст предполагаемого преступника составляет 25 лет.

Все, кто что-либо знает о личности или местонахождении разыскиваемого гражданина, могут сообщить необходимую информацию по телефонам: 89997780600, 8(83458) 38-59-28 или 02.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф