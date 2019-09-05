Полицейские задержали жителя Саранска, повредившего остановку общественного транспорта

В Саранске сотрудники правоохранительных органов задержали 22-летнего местного жителя, который повредил остановку общественного транспорта.
Поздним вечером 3 сентября 22-летний житель Саранска, находясь на улице Севастопольской, разбил несколько стеклянных секций остановки общественного транспорта.
В кратчайшие сроки молодой человек был задержан. Парень заявил, что совершил противоправные действия по причине сильного алкогольного опьянения.
В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.
По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.
Читайте также о том, что в Мордовии разыскивается парень, подозреваемый в краже жевательных резинок.
Источник: 13.мвд.рф