В Саранске горел мусорный контейнер

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание мусорного контейнера.

Сообщение об указанном пожаре поступило на пульт дежурного МЧС 4 сентября, в 15:01. Мусорный контейнер воспламенился возле дома №2, расположенного по адресу – улица Евсевьева. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 1 квадратный метр.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания мусорного контейнера в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru