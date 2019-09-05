Сотрудники одного из исправительных учреждений Мордовии предотвратили попытку доставки мобильного телефона

В лечебном исправительном учреждении №19 УФСИН РФ по Мордовии была предотвращена попытка доставки запрещенных предметов.

Сотрудники указанного исправительного учреждения во время досмотра посылки, поступившей для осужденного к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы, обнаружили и конфисковали мобильный телефон, который был спрятан ухищренным способом в кармане куртки.

В настоящее время проводится проверка по данному факту.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su