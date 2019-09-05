Прокуратура Мордовии выявила нарушения закона в одной из местных колоний

Сотрудники прокуратуры выявили нарушения закона в одной из колоний Мордовии.

В ходе проведения проверки в ФКУ «Исправительная колония №1 УФСИН России по Республике Мордовия» сотрудники прокуратуры обнаружили, что в данном учреждении имеют место нарушения законодательства о материально-бытовом обеспечении осужденных, социальной защите инвалидов, трудового законодательства при привлечении осужденных к оплачиваемому труду, предоставлении им ежегодных отпусков, выплате заработной платы, а также уголовно-исполнительного законодательства при наложении на осужденных взысканий, постановке их на профилактический учет и установлении административного надзора.

Кроме того, в колонии не обеспечивались безопасные условия труда, пожарная безопасность, а также нарушались санитарно-гигиенические и противоэпидемические требования.

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Источник: prokrm.ru