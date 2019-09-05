Мордовия получит новые автомобили скорой медицинской помощи и школьные автобусы до конца 2019 года

В Мордовию будут доставлены новые автомобили скорой помощи и школьные автобусы.

До конца нынешнего года в регион будут доставлены 16 автомобилей скорой помощи и 36 школьных автобусов.

Поставщиками являются крупнейшие российские автопроизводители, среди которых ООО «Автозавод «ГАЗ», ООО «УАЗ», ООО «Форд Соллерс Елабуга» и ООО «ПАЗ».

По информации «Известий Мордовии».

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