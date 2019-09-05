В Темниковском районе загорелись два дома

В Темниковском районе произошло возгорание двух домов.

Указанное происшествие произошло вечером 4 сентября на территории села Пурдошки. На улице Горького загорелись два дома, один из которых является жилым. К моменту приезда пожарных огонь успел распространиться на площади 112 квадратных метров.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.

Причина возгорания домов в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru