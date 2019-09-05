Над одной из колоний Мордовии был сбит дрон

В исправительной колонии №18 УФСИН РФ по Мордовии была предотвращена попытка доставки запрещенных предметов.

Преступники, используя квадрокоптер, пытались передать для осужденных 6 мобильных телефонов и 18 сим-карт. На подлете к промышленной зоне исправительного учреждения сотрудниками ФСИН совместно с представителями других правоохранительных органов управление летательным аппаратом было перехвачено при помощи спецтехники, блокирующей управление дроном.

Запрещенные предметы были изъяты.

По данному факту проводится проверка.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось о том, что прокуратура Мордовии выявила нарушения закона в одной из местных колоний.

Источник: 13.fsin.su