В Мордовии пойдет под суд житель Чувашии, ударивший полицейского

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении 56-летнего жителя Чувашии, который несколько лет назад применил насилие в отношении сотрудника полиции.

1 июля 2016 года житель Чувашии, находясь на одной из улиц Лямбиря в состоянии алкогольного опьянения, громко ругался матом. Местные жители вызвали полицейских. В итоге нарушитель общественного порядка был задержан. Находясь в салоне полицейской машины, житель Чувашии несколько раз ударил ногами в область головы стража порядка, управлявшего служебным транспортным средством.

Спустя некоторое время после указанного инцидента обвиняемый уехал из Мордовии. Затем мужчина неоднократно менял места жительства. Летом нынешнего года житель Чувашии вернулся в Мордовию, где и был задержан полицейскими.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: mordovia.sledcom.ru