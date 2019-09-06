ХК «Мордовия» покинули ещё три игрока

Хоккейный клуб «Мордовия» покинули ещё три игрока.

Решение об уходе из мордовского хоккейного клуба приняли Сергей Горячев, Даниил Юнышев и Максим Ахметзянов.

Имеются сведения о том, что Максим Ахметзянов получил предложение продолжить карьеру в клубе из Самары. По предварительным данным, Максим Юнышев также может стать игроком самарской команды. Сергей Горячев, по информации, предоставленной ХК «Мордовия», намерен перейти на тренерскую работу.

Ранее ХК «Мордовия» покинули Василий Кружилин и Евгений Колычев.

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Источник: hcmordovia.ru