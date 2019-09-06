Крот из Мордовии решил поддержать молодежную сборную России по футболу

В Мордовии во время тренировки молодежной сборной России по футболу произошел не совсем обычный инцидент.

Стоит отметить, что инцидентом случившееся можно назвать лишь условно. Произошедшее больше напоминает забавный случай. Плановое занятие проходило в обычном режиме, но в определенный момент привычный и знакомый футболистам ход тренировки был нарушен появлением на поле крота.

Из-за появления зверька тренировка была приостановлена.

Стоит отметить, что уже сегодня в Саранске молодежная сборная России по футболу проведет матч с соперниками из Сербии.

Игроки сборной России задались вопросом по поводу футбольных предпочтений крота. Не исключено, что его появление на поле было символическим проявлением поддержки.

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Источник: sport-express.ru