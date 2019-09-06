В Мордовии перераспределили региональный бюджет

В Мордовии были перераспределены средства регионального бюджета.

Представители регионального министерства финансов заявили, что процедура перераспределения потребовалось из-за поступления средств из федерального бюджета.

55,5 млн рублей будет потрачено на содержание и использование тренировочных площадок, которые были построены к ЧМ-2018. Денежные средства в размере более 17 млн рублей будут направлены на питание детей-инвалидов и покупку лекарства для них. Практически 9,5 млн рублей будет потрачено на предоставление выплат жителям Мордовии, семьи которых пополнились третьим ребенком.

Также читайте о том, что Мордовия продолжает развивать сотрудничество с Китаем.

Источник: info-rm.com