В Саранске три жителя Ульяновска ограбили нескольких автомобилистов

Стали известны подробности деятельности преступников, которые похищали имущество из автомобилей жителей Саранска.

Недавно по Саранску прокатилась волна автомобильных краж. 15 горожан обнаружили, что из салонов принадлежащих им транспортных средств было похищено личное имущество.

По подозрению в совершении указанных преступлений стражами порядка были задержаны три жителя Ульяновска. Подозреваемые проникали в салоны машин пострадавших, разбивая стёкла молотком. В Саранск жители Ульяновска прибыли на автомобиле, который они взяли во временное пользование у своего знакомого.

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Источник: 13.мвд.рф