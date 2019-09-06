В Ичалковском районе отключили газ

В Ичалковском районе Мордовии был отключен газ.

До 16:30 6 сентября подача газа была прекращена в Кемле, Ичалках и Смольном. В Кемле газа не будет по улицам Первомайской, Рабочей и Набережной. В Смольном без газа остались все улицы. В Ичалках газа нет по следующим адресам: ул. Набережная, Интернациональная, Октябрьская, Первомайская, Красная Звезда, Революционная, Зелёная, Гражданская, Чинчёнкова, Махова, Кривошеева, К. Маркса

Причиной отключения является плановый ремонт газопровода.

По информации «Известий Мордовии».

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