В Мордовии открылся новый спортивный комплекс

В Мордовии был введен в эксплуатацию новый спортивный комплекс.

Спортивный комплекс функционирует на базе школы, расположенной на территории посёлка Оброчный. Строительство данного объекта осуществлялось в рамках реализации национального проекта под названием «Образование».

Спортивный комплекс включает в себя мини-футбольное поле с искусственным покрытием, волейбольную и баскетбольную площадки. Кроме того, были установлены уличные тренажеры, а для младших школьников было предусмотрено спортивно-игровое оборудование.

По информации «Известий Мордовии».

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