Интернет-мошенник ограбил студента из Саранска, решившего купить автомагнитолу

В Саранске 20-летний студент, решивший купить автомагнитолу, был ограблен неизвестным интернет-мошенником.

Более месяца назад 20-летний студент одного из высших учебных заведений Саранска обнаружил на популярном сайте объявление о продаже автомагнитолы. Молодой человек связался с продавцом. Последний прислал студенту номер своего банковского счета, на который парень перечислил денежные средства в сумме 8 тыс. рублей. Автомагнитолу молодой человек так и не получил. Продавец перестал выходить на связь.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф