В Краснослободске и Атяшево в скором времени появятся кинозалы

В Краснослободске и Атяшево в ближайшем будущем появятся кинозалы.

Об этом во время круглого стола, организованного ОНФ Мордовии, сообщила заместитель министра культуры, национальной политики и архивного дела республики Светлана Баулина. 50% фильмов, показ которых будет организован в кинотеатрах, должны быть российского производства.

Кинозалы появятся в рамках реализации национального проекта под названием «Культура».

В настоящее время на территории Мордовии насчитывается 17 кинотеатров.

По информации «Известий Мордовии».

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