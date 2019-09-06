В Атяшевском районе горел трактор

В Атяшевском районе произошло возгорание трактора.
Указанное происшествие произошло 5 сентября на территории села Большие Монадыши. На одной из улиц данного населенного пункта загорелась кабина трактора.
По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал.
Причина возгорания в настоящее время устанавливается специалистами.
Сотрудники МЧС напоминают гражданам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru