В Лямбирском районе до конца 2019 года будет построен новый детский сад

В селе Пензятка Лямбирского района работы по строительству детского сада входят в график.

Строители постепенно ликвидируют отставание в 1 месяц. В настоящее время работы ведутся в 1,5 смены. Ожидается, что строительство детского сада завершится до конца текущего года.

Новое дошкольное учреждение рассчитано на 70 детей.

Строительство нового детского сада осуществляется в рамках реализации национального проекта под названием «Демография».

По информации «Известий Мордовии».

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