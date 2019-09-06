В Краснослободске 11-летняя девочка разбилась насмерть, упав из окна

В Краснослободске погибла 11-летняя девочка.

Трагическое происшествие произошло 5 сентября. По предварительной информации, 11-летняя девочка, которая проживала в квартире, расположенной на пятом этаже, забралась на подоконник, открыла окно, а затем упала. Полученные ребенком травмы оказались смертельными.

Имеются сведения, согласно которым девочка была инвалидом детства. Горожане говорят о том, что мама постоянно следила за ребенком. Также известно, что девочка не ходила в школу. Соседи говорят о том, что мать погибшей соблюдала все необходимые меры безопасности, но избежать трагедии не удалось.

По информации «Известий Мордовии».

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