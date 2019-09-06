1 декабря в Саранске откроется отремонтированный кукольный театр

В Саранске отремонтированный кукольный театр откроется 1 декабря.

На реконструкцию указанного театра в рамках реализации национального проекта «Культура» были выделены денежные средства в сумме около 42 млн рублей.

В кукольном театре уже завершились работы по ремонту кровли и полов. Также были проведены сантехнические работы. Кроме того, были заменены системы электроосвещения, отопления и пожарной сигнализации.

Первые спектакли на обновленной сцене жители Саранска смогут увидеть уже в декабре.

По информации «Известий Мордовии».

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