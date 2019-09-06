Жителя Мордовии осудили за убийство, совершенное по причине ревности

В Старошайговском районе суд вынес приговор в отношении 68-летнего мужчины, который совершил убийство из-за ревности.

Преступление было совершено 31 мая нынешнего года в селе Рязановка. 68-летний гражданин через входную дверь, которая не была заперта, зашел в дом своего знакомого. Последний в это время спал. Преступник несколько раз ударил знакомого топором. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался.

Злоумышленник заявил, что совершил убийство из-за ревности.

Решением суда в отношении преступника была избрана мера наказания в виде 9 лет лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф