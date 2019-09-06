37-летний житель Мордовии украл 48 банок пива

В Мордовии сотрудниками правоохранительных органов был задержан 37-летний мужчина, который подозревается в краже около 50 банок пива.

В августе нынешнего года 37-летний житель села Кажлодка Торбеевского района приехал в Зубову Поляну, дабы навестить своих знакомых. Незадолго до возвращения домой мужчина проник на склад одного из местных магазинов и похитил оттуда 48 банок пива. Сумма ущерба составила более 2,5 тыс. рублей.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело. Ранее у мужчины уже были проблемы с законом.

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Источник: 13.мвд.рф