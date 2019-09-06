В Рузаевском районе загорелась баня

В Рузаевском районе пожарные ликвидировали возгорание бани.

Днём 5 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Надежденка. Возле дома №39, расположенного по адресу – улица Ленина, загорелась баня. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 10 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru