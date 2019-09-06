В Мордовии руководитель организации пойдет под суд по обвинению в уклонении от уплаты налогов

В Мордовии руководитель одной из местных организаций обвиняется в уклонении от уплаты налогов.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что в период с 1 апреля 2015 года по 10 апреля минувшего года гражданка, являющаяся руководителем организации, путем включения заведомо ложных сведений в первичные и уточненные налоговые декларации по НДС уклонилась от уплаты налогов с организации в сумме свыше 15 млн рублей.

На имущество обвиняемой был наложен арест на сумму более 12 млн рублей.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении руководителя организации находятся на рассмотрении Ленинского районного суда Саранска.

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Источник: prokrm.ru