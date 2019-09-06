Сотрудники МЧС провели открытый урок в одной из школ Саранска

В Саранске сотрудники ГУ МЧС РФ по Мордовии провели открытый урок в школе №3.

В ходе урока дети продемонстрировали хорошие знания в области пожарной безопасности. Ребята задавали много интересных вопросов. Кроме того, школьники посмотрели мультфильмы на противопожарную тематику.

В игровой форме сотрудники МЧС рассказали детям о правилах пожарной безопасности. Кроме того, представители ведомства раздали школьникам книжки-раскраски с историями и изображениями повседневной жизни пожарного.

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Источник: 13.mchs.gov.ru