В Саранске обсудили реализацию мер, направленных на улучшение демографической ситуации

В администрации Саранска состоялось заседание межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на улучшение демографической ситуации.

В ходе указанного заседания были обсуждены итоги летней оздоровительной кампании, предстоящая организация отдыха школьников Саранска в период осенних каникул, а также организация занятости несовершеннолетних в свободное от учебы время.

Отдельное внимание было уделено обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Было принято решение продолжить работу по формированию списка несовершеннолетних лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями.

Также было запланировано проведение профилактических мероприятий с детьми и подростками из группы риска по нарушению пищевого статуса.

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Источник: adm-saransk.ru