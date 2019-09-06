В Ковылкино в ДТП пострадал 23-летний мотоциклист

В Ковылкино произошло ДТП, в результате которого пострадал 23-летний мотоциклист.

Происшествие произошло днём 5 сентября возле дома №26, расположенного по адресу – улица Желябова. По предварительной информации, 30-летний водитель автомобиля марки «Ауди» не предоставил право первоочередного проезда двигавшемуся во встречном направлении мотоциклу марки «Хонда», вследствие чего транспортные средства столкнулись.

Пострадал 23-летний водитель мотоцикла. Молодой человек был госпитализирован в ГБУЗ РМ «Ковылкинская МБ».

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Источник: гибдд.рф