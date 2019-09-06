В Саранске в результате ДТП пострадала 51-летняя женщина

В Саранске 51-летняя женщина устроила ДТП, в котором сама же и пострадала.

Происшествие произошло днём 5 сентября на Александровском шоссе. 51-летняя гражданка, находившаяся за рулем автомобиля марки «Киа-Рио», выехала на полосу встречного движения и врезалась в автомобиль марки «Лада-Приора», который поворачивал налево. Затем первое транспортное средство совершило наезд на препятствие.

Предполагаемая виновница ДТП была госпитализирована в ГБУЗ РМ МРКБ №4.

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Источник: гибдд.рф