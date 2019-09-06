В Рузаевском районе опрокинулся грузовик

В Рузаевском районе произошло ДТП с участием грузового автомобиля.

Происшествие произошло 5 сентября, около 14:45 на 298-м километре трассы, соединяющей Нижний Новгород и Саратов. По предварительной информации, 51-летний гражданин, который находился за рулем грузового автомобиля марки ГАЗ, по причине превышения скорости не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.

Водитель грузовика был осмотрен медиками на месте инцидента.

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Источник: гибдд.рф