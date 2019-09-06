В Мордовии сотрудники ГИБДД проводят занятия для школьников

В школах Мордовии проводятся занятия по ПДД.

Сотрудники Госавтоинспекции с началом нового учебного года начали проводить занятия по ПДД со школьниками.

Лекцию по ПДД для учеников четвертого класса МБОУ «Ковылкинская гимназия 1» 5 сентября провела инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Алёна Агеева.

Детям был продемонстрирован фильм «Правила дорожного движения: велосипедисты», после которого школьники выслушали обширную лекцию о том, как нужно вести себя на дороге. Дети повторили дорожные знаки. Также ученики гимназии поучаствовали в викторине по ПДД, показав высокий уровень знаний.

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Источник: гибдд.рф