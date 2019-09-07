В Старошайговском районе горели надворные постройки и заброшенный дом

В Старошайговском районе произошло возгорание заброшенного дома и надворных построек.
В ночь на 7 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Летки. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горят надворные постройки и заброшенный дом.
По предварительной информации, в результате данного происшествия никто не пострадал.
Причина возгорания заброшенного дома и надворных построек в настоящее время устанавливается.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru