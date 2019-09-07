27-летний житель Мордовии, до смерти избивший собутыльника, отправится в тюрьму

В Мордовии суд вынес приговор в отношении 27-летнего молодого человека, который до смерти избил своего собутыльника.

Днём 20 апреля нынешнего года в посёлке Николаевка пять жителей Мордовии распивали спиртные напитки. В ходе попойки между двумя участниками застолья 27- и 43-летнего возраста из-за малозначительного повода вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений 27-летний парень жестоко избил своего оппонента. От полученных в результате избиения телесных повреждений пострадавший скончался.

Решением суда в отношении 27-летнего жителя Мордовии была избрана мера наказания в виде 8 лет лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф