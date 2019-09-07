В Ардатовском районе горел автомобиль

В Ардатовском районе пожарные ликвидировали возгорание автомобиля.

Указанное происшествие произошло днём 6 сентября на одном из участков дороги, соединяющей Ардатов и Атяшево. Загорелся автомобиль, марка которого не сообщается. Огонь охватил транспортное средство на площади 6 квадратных метров.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.

Причина возгорания транспортного средства в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru