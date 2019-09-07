Полицейские разыскивают пропавшего без вести жителя Торбеевского района

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов разыскивают пропавшего без вести местного жителя.

Сусимов Степан Тимофеевич 1968 года рождения, являющийся жителем села Жуково Торбеевского района, ранним утром 5 августа нынешнего года ушел с территории религиозной организации «Добрая весть и милосердие», расположенной неподалеку от села Нерлей Большеберезниковского района, и до сих пор не вернулся обратно.

Известно, что мужчина был одет в куртку черного цвета, футболку зеленого цвета, брюки зеленоватого цвета и кроссовки белого цвета с красными вставками.

Все, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемого гражданина, могут сообщить необходимую информацию по телефонам: 8(8346) 2-23-70, 2-13-74 или 02.

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Источник: 13.мвд.рф