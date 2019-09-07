В Мордовии прошел очередной этап операции «Условник»

В Мордовии сотрудники МВД и ФСИН провели третий этап комплексной оперативно-профилактической операции под названием «Условник».

В период с 19 по 25 августа в регионе проводились мероприятия, направленные на предупреждение совершения преступлений и иных правонарушений со стороны осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества.

В ходе проведения рассматриваемых мероприятий было выявлено 74 нарушения условий отбытия наказаний лицами, осужденными к мерам наказания без изоляции от общества, по которым задокументировано 59 административных правонарушений.

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Источник: 13.мвд.рф