Полицейские изъяли синтетические наркотики у 24-летнего жителя Рузаевки

В Саранске сотрудники правоохранительных органов изъяли синтетические наркотики у 24-летнего жителя Рузаевки.

Возле дома, расположенного по адресу – улица Строительная, стражами порядка был задержан 24-летний житель Рузаевки, в ходе личного досмотра которого были обнаружены и конфискованы синтетические наркотики массой 0,96 г.

Молодой человек пояснил, что приобрел наркотики на одном из сайтов для личного употребления.

В отношении жителя Рузаевки было возбуждено уголовное дело.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф