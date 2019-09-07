В Саранске ограничат движение транспортных средств по улице Терешковой

В Саранске будет введено временное ограничение движения транспортных средств по улице Терешковой.
В период с 10 по 30 сентября движение транспортных средств будет запрещено на участке указанной улицы, пролегающем между улицами Степана Разина и Титова.
Причиной введения рассматриваемого ограничения является ремонт проезжей части.
Ограничение не распространяется на машины экстренных служб.
По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.
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Источник: adm-saransk.ru