В Лямбирском районе горела баня

В Лямбирском районе произошло возгорание бани.

Днём 7 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Черемишево. Возле дома №72, расположенного по адресу – улица Долгая, загорелась баня. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 2 квадратных метра.

В результате данного пожара, по предварительной информации, никто не пострадал.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru