В одной из колоний Мордовии были проведены занятия по обеспечению безопасности дорожного движения

В исправительной колонии №1 УФСИН РФ по Мордовии с личным составом были проведены занятия по обеспечению безопасности дорожного движения и профилактике дорожно-транспортных происшествий.

На занятиях присутствовал государственный инспектор безопасности дорожного движения отдела ГИБДД МВД РФ по Зубово-Полянскому Мордовии Андрей Вишняков, который довел до присутствующих информацию о состоянии аварийности на территории указанного района и последние изменения в законодательстве.

Также представитель ГИБДД ответил на интересующие сотрудников колонии вопросы.

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Источник: 13.fsin.su