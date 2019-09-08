Представители руководства УФСИН РФ по Мордовии встретились с осужденными

Исправительную колонию №22 УФСИН РФ по Мордовии посетили представители руководства ведомства.

Представители руководства посетили дежурную часть, столовую, штрафной изолятор, жилые помещения отрядов и медицинскую часть.

В клубе-столовой колонии прошло общение с заключенными. Осужденные интересовались вопросами, касающимися медицинского обеспечения, переводов денежных средств, отправки корреспонденции и депортации.

Кроме того, состоялся прием осужденных по личным вопросам.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su