Представители руководства УФСИН РФ по Мордовии встретились с осужденными

Исправительную колонию №22 УФСИН РФ по Мордовии посетили представители руководства ведомства.
Представители руководства посетили дежурную часть, столовую, штрафной изолятор, жилые помещения отрядов и медицинскую часть.
В клубе-столовой колонии прошло общение с заключенными. Осужденные интересовались вопросами, касающимися медицинского обеспечения, переводов денежных средств, отправки корреспонденции и депортации.
Кроме того, состоялся прием осужденных по личным вопросам.
По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.
Также читайте о том, что в одной из колоний Мордовии были проведены занятия по обеспечению безопасности дорожного движения.
Источник: 13.fsin.su