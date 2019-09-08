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Полицейские разыскивают жителя села Большие Березники, скрывшегося от органов дознания

Полицейские разыскивают жителя села Большие Березники, скрывшегося от органов дознания

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают жителя села Большие Березники, который скрылся от органов дознания.

Кочев Сергей Владимирович 1972 года рождения, являющийся уроженцем Свердловской области и жителем села Большие Березники, подозреваемый в уклонении от административного надзора, скрылся от представителей органов дознания.

Все, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемого гражданина, могут сообщить необходимые сведения по телефонам: 8(8346) 2-23-70, 2-13-74 или 02.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф