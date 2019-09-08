В Темниковском районе загорелись надворные постройки

В Темниковском районе пожарные ликвидировали возгорание надворных построек.

Днём 7 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Тарханы. На улице Центральной загорелись надворные постройки. Огонь охватил строения на площади 88 квадратных метров.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.

Причина возгорания надворных построек в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru