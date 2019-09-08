14 сентября в центре Саранска ограничат движение транспортных средств

В центральной части Саранска 14 сентября будет ограничено движение транспортных средств.

В период с 20:00 13 сентября до 18:00 14 сентября движение и стоянка транспортных средств будут запрещены на парковках по улице Саранской, прилегающих к ресторанному комплексу «Мордовское подворье» (ул. Саранская, 21), а также на участке улицы Саранской от ул. Красноармейской до ул. Пролетарской.

Причиной введения данного ограничения является проведение межрегионального фестиваля резчиков по дереву.

Ограничение не касается транспортных средств коммунальных и аварийных служб, а также автомобилей, задействованных в проведении фестиваля.

По информации пресс-службы администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru