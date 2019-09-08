В Саранске увеличился уровень безработицы

В Саранске насчитывается более 1100 безработных граждан.

В настоящее время в Саранске проживают 1133 человека, которые не имеют постоянного места работы. Данный уровень безработицы на 10,5% превышает те показатели, которые были зафиксированы годом ранее.

Уровень регистрируемой безработицы в Саранске в настоящее время составляет 0,7%. Коэффициент напряженности на рынке труда равен 0,4%.

Заявленная работодателями потребность в работниках составляет 2974 единицы.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru