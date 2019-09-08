Футбольная команда «Мордовия» со счетом 1:2 уступила победу ФК «Луч»

Футбольная команда «Мордовия» со счетом 1:2 проиграла ФК «Луч» из Владивостока.

Указанный матч прошел 7 сентября в Саранске. Местом проведения футбольного поединка стал стадион «Старт».

На 15-й минуте матча мяч в ворота команды из Владивостока отправил Александр Джумаев. На 52-й минуте игры Александр Носов сравнял счет, успешно реализовав пенальти. Спустя девять минут второй мяч в ворота «Мордовии» отправил Даур Квеквескири.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ФК «Мордовия».

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Источник: fc-mordovia.ru