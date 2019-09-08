Гороскоп на неделю 9-15 сентября: Львам придется побегать, Весам лучше не нервничать, а Рыбы должны быть внимательны

Овен

На этой неделе Овнов ждут эмоциональные потрясения и неприятности в делах, поэтому придется запастись терпением, чтобы не перегореть и стойко преодолеть все невзгоды. Правда, трудности будут носить временный, непродолжительный характер.

Телец

Возможны как взлеты, так и падения, поэтому следует временно воздержаться от крупных покупок, так как есть вероятность, что эти деньги пригодятся Тельцам совсем в другом деле.

Близнецы

Близнецов ждет успех и, вероятно, представителям данного знака улыбнется удача. Однако во всех начинаниях сразу повезти не может, поэтому следует вовремя разглядеть подсказки судьбы и успеть схватить счастливый билет.

Рак

Неделя будет сложной, но рассчитывать на поддержку коллег и даже друзей не стоит, поскольку у них полно своих проблем. Ситуация выправится ближе к выходным, за которые Ракам нужно постараться полноценно отдохнуть.

Лев

Львам следует помнить, что вода под лежачий камень не течет, поэтому для достижения успеха на этой неделе придется не только провести много встреч, но и, вероятно, изменить свое мнение по некоторым вопросам.

Дева

Оптимизм Дев в очередной раз сыграет им на руку. Даже когда весь мир вокруг станет серым, всегда найдется что-то веселое, радостное и жизнеутверждающее.

Весы

Представителям этого знака звезды советуют взять себя в руки, и не нервничать даже в самых сложных ситуациях – нервные клетки вам никто не восстановит, а желающих их сжечь есть превеликое множество.

Скорпион

Творческая сторона Скорпионов всегда стремиться выйти наружу, но не всегда для реализации задуманного находится время и возможности. На этой неделе нужно попытаться отыскать и первое, и второе.

Стрелец

Уставшие Стрельцы будут тянуть до конца недели в надежде хорошенько отдохнуть. Это им удастся, если Стрельцы сумеют решить все дела дома, иначе проблемы с близкими испортят все выходные.

Козерог

Налаженный быт Козерогов порадуют представителей этого знака, когда те уставшие будут каждый день на этой неделе поздно возвращаться с работы. Реализация отнимающего так много сил проекта будет достойно вознаграждена.

Водолей

На этой неделе Водолеям стоит обратить внимание на своих детей и помочь им, даже если они не просят, но вы видите, что им тяжело. Также не помещает заняться своим здоровьем.

Рыбы

Рыбы вновь на коне и мало кто способен их остановить. До намеченной цели остается всего ничего, но не стоит торопить получать лавровый венок, а лучше всего еще раз перепроверить уже деланную работу, в которой, весьма вероятно, закралась существенная ошибка.

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